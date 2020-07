L’Inter in pressing per Tonali. Bozza d’accordo con il Brescia sulla base di 35 milioni di euro. Milan sullo sfondo, la Juventus non affonda il colpo

L’Inter insiste per Sandro Tonali. Continua il pressing di Marotta per il talento del Brescia: stando al ‘Messaggero’, il club nerazzurro dai primi di luglio avrebbe trovato una bozza d’accordo con il patron delle ‘Rondinelle’ Cellino sulla base di 35 milioni di euro. Con il centrocampista classe 2000 ci sarebbe invece un’intesa per un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Sullo sfondo resterebbe comunque il Milan, mentre la Juventus al momento non affonderebbe il colpo.

