Tutte le big di Serie A sono pazze di Sandro Tonali che al termine dell’attuale stagione dovrebbe lasciare il Brescia. A confermarlo anche Cellino

Tra i migliori giovani del panorama italiano spicca certamente Sandro Tonali che piace molto a tutte le big di Serie A. Accostato in passato alla Juventus e nell’ultimo periodo maggiormente ad Inter e soprattutto Milan, il regista del Brescia lascerà certamente le ‘Rondinelle’ al termine dell’attuale stagione. Ad ammetterlo lo stesso patron Massimo Cellino che in un’intervista al ‘Corriere dei Brescia’ a specifica domanda ha risposto: “Vendere Tonali? A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tonali dunque partirà, al contrario degli altri dopo un’annata estremamente complicata che ha di fatto ‘distrutto’ lo stesso Cellino: “Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento personale”.

