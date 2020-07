Vicina l’intesa tra Inter e Manchester United per il rinnovo del prestito di Alexis Sanchez alla corte di Conte

Si sblocca l’intrigo tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Stando a quanto riporta ‘Gazzetta.it’, l’Ad nerazzurro Marotta avrebbe trovato l’accordo per la permanenza alla corte di Conte dell’attaccante cileno. L’intesa sarebbe ai dettagli, con Sanchez che dovrebbe così restare a Milano anche la prossima stagione grazie al rinnovo del prestito con i ‘ Red Devils’. L’accordo prevede al momento il ritorno a Manchester del classe ’88 dopo la sfida di Europa League tra Inter e Getafe, in programma il 5 agosto.

Il tutto per la soddisfazione di Conte che da tempo spinge per la conferma in rosa dell’ex Barcellona e Arsenal. Sanchez, dopo il lungo infortunio della prima parte di campionato, si è rivelato l’uomo più in forma dell’attacco nerazzurro al rientro in campo dal lockdown e finora ha realizzato 4 reti e 9 assist in 20 presenze complessive di campionato. Il cileno è sotto contratto fino al 2022 con il Manchester United.

