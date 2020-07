Il club inglese vorrebbe concedere una nuova chance al Nino Maravilla che però sarebbe intenzionato a rimanere in Italia e continuare la propria carriera all’Inter

Clamorosa novità dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’ il Manchester United vorrebbe concedere un’altra opportunità ad Alexis Sanchez, dopo l’ottima stagione dell’attaccante cileno con l‘Inter. L’ex Udinese, Barcellona e Arsenal però non ha alcuna intenzione di tornare all’Old Trafford, dopo anche gli attacchi a distanza di Solskjaer che non si è certamente risparmiato negli ultimi mesi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per questo motivo Sanchez avrebbe già comunicato al Manchester United di non voler tornare. Il club nerazzurro, secondo il tabloid britannico, dovrebbe sborsare al Manchester United circa 30 milioni di sterline. In Italia invece si parla di cifre nettamente inferiori per l’acquisto a titolo definitivo.

