La dirigenza blaugrana non ha ancora abbandonato la pista che porta al Toro ma l’Inter si siederà al tavolo per discutere del rinnovo. Marotta non è disposto a fare sconti

Il futuro di Lautaro Martinez sembra essere ancora a tinte nerazzurre ma secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Barcellona non ha ancora abbandonato il sogno di portarlo al Camp Nou. Anche se il numero 10 dell’Inter non ha mai manifestato la volontà di lasciare Milano, è chiaro che la chiamata di un certo Lionel Messi può in qualche modo cambiare le carte in tavola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il Toro così ha fatto più di un’apertura ma il Barcellona non ha potuto esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro per motivi di bilancio. L’Inter si siederà al tavolo con l’entourage di Lautaro per discutere dell’adeguamento di contratto e magari togliere la clausola rescissoria, soluzione mai gradita a Marotta, ma il Barcellona non è completamente tagliato fuori: l’Inter però ha fatto sapere che per meno di 80 milioni di euro non si siede neanche a parlare.

