Barcellona-Napoli, la UEFA valuta il cambio di sede: contatti con le autorità

Barcellona-Napoli potrebbe cambiare sede e non disputarsi al Camp Nou: la UEFA oggi si è messa in contatto con le autorità catalane

Novità importanti per Barcellona-Napoli: secondo quanto annunciato questa mattina da di ‘RAC-1’, la UEFA si è messa in contatto con il dipartimento di salute della Generalitat catalana per assicurarsi che ci siano garanzie e condizioni di sicurezza per lo svolgimento del match in programma il prossimo 8 agosto.

In Catalogna i casi di COVID-19 sono in continuo aumento (ieri sono stati registrati 969 casi) e la situazione preoccupa molto la confederazione, che continua a valutare lo spostamento di sede per la gara di ritorno degli ottavi.

Barcellona-Napoli, il COVID-19 spaventa la UEFA

Le altre opzioni porterebbero inevitabilmente in Portogallo, a Oporto o Guimaraes, ma il Barcellona continua a spingere per giocare nel proprio stadio. Il club di Bartomeu considera uno svantaggio farlo in campo neutro, visto che nella sfida d’andata il Napoli ha potuto usufruire del proprio campo e del sostegno del pubblico.

La situazione resta di estrema incertezza, nonostante le smentite degli azulgrana e i segnali di tranquillità che giungono dalla Generalitat, che cozzano con la crisi di questi giorni: il virus è tornato a far tremare la Spagna.

