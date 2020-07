L’attaccante svedese è apparso nel video che ha presentato la nuova divisa per la prossima stagione. La pratica del rinnovo però va avanti a piccoli passi

La presenza di Zlatan Ibrahimovic nel video di presentazione del nuovo kit rossonero per la stagione 2020/2021 non è passata certamente inosservata. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ è sicuramente un indizio di mercato importante. Le quotazioni di una sua permanenza restano stabilmente in territorio positivo, anche se la faccenda è ancora in buona parte da affrontare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’attaccante svedese ha avanzato alcune condizioni. Un ingaggio da 6 milioni, garanzie di potenziamento della rosa e di impiego. Se sull’utilizzo di Pioli non dovrebbero esserci grandi problemi e se dal mercato sono previsti rinforzi importanti, il discorso ingaggio invece potrebbe essere raggiunto grazie a qualche bonus. La base, fondamentale, è che Ibra vuole restare.

