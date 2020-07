L’Aston Villa – attraverso i propri canali social ufficiali – ha voluto salutare, con un video il portiere di proprietà del Milan, Pepe Reina

Pepe Reina farà ritorno al Milan. Il portiere spagnolo di proprietà dei rossoneri è riuscito nell’impresa di salvare l’Aston Villa. Una salvezza che sembrava insperata e che è arrivata all’ultima giornata. A sottolineare l’importanza dell’ex Napoli, ci ha pensato il club inglese, che attraverso un video postato sui propri canali ufficiali social, ha voluto ringraziarlo. Un saluto che sembra un addio definitivo. Poi è arrivata anche la risposta dello stesso portiere.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Thank you ALL for giving me the chance of proving myself once more and commit to a HUGE challenge of helping in any way,shape or form..saving this fantastic football club!! We did it boys!! We f……. DID IT in stile fighting until the very last second as promised!!🍾💪🏻Enjoy it! https://t.co/AJwi0P2sZM

— Pepe Reina (@PReina25) July 28, 2020