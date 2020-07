Calciomercato, contatti con Milinkovic-Savic | Niente Juve, affare choc

Il centrocampista della Lazio non piace soltanto a Juventus e Psg. Prepotente ritorno del Manchester United

Le dichiarazioni di Sergej Milinkovic-Savic di voler restare alla Lazio per disputare la Champions League con la maglia biancoceleste non hanno per niente smorzato le voci sul futuro del centrocampista serbo. Quasi ogni giorni dalla Francia rimbalzano rumors sul pressing di Leonardo per portarlo al Paris Saint-Germain, senza dimenticare il Real Madrid dove gode della stima di Zidane né la Juventus che resta alla finestra per capire l’evolversi della situazione e la possibilità di inserire contropartite tecniche gradite a Lotito. Ma il colpo di scena potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Stando a quanto riportato dal sito ‘footmercato.net’, infatti, la scorsa settimana ci sarebbero stati dei contatti tra il Manchester United e l’entourage di Milinkovic-Savic. Conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, adesso i ‘Red Devils’ sognano in grande: l’idea è quella di costruire un centrocampo mostruoso con il serbo accanto a Paul Pogba (sempre più vicino al rinnovo del contratto, ndr) e Bruno Fernandes. In Premier anche Chelsea e Tottenham seguono l’ex Genk. Un anno fa la Lazio rifiutò un’offerta da 90 milioni, stavolta la storia potrebbe avere un finale diverso.

