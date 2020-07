David Silva, dopo 10 anni in Premier League con la maglia del Manchester City, nei prossimi giorni dovrà decidere la sua prossima destinazione. Idea italiana

Si avvia alla conclusione l’avventura al Manchester City di David Silva che dopo un decennio in Premier League dovrà scegliere la sua prossima destinazione al termine dell’attuale contratto con la compagine allenata da Pep Guardiola. Il centrocampista spagnolo ha salutato la Premier lo scorso fine settimana e saluterà il City in Champions League, prima di andare a caccia di una nuova avventura che potrebbe essere anche in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘As’ la Lazio aprirebbe le porte dell’Italia al campione del mondo iberico. I biancocelesti sarebbero infatti in trattativa per Silva dallo scorso lunedì e ci sarebbe la volontà di entrambe le parti di arrivare ad un accordo. L’ormai ex City è una richiesta esplicita di Simone Inzaghi che vorrebbe piazzare lo spagnolo al centro del progetto. Le alternative per Silva portano allo Shabab Al-Ahli Dubai o all’Al-Nasr Dubai, club che hanno presentato offerte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Le pagelle di Verona-Lazio: Immobile straripante, delude Lazovic

Calciomercato Inter e Lazio, obiettivo Kumbulla | Parla Setti!