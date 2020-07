Le pagelle di Verona-Lazio: Immobile straripante, delude Lazovic

Ecco le pagelle di Verona-Lazio, match valevole per la 36esima giornata di Serie A. Super Ciro Immobile, autore di una tripletta.

Le pagelle di Verona-Lazio:

VERONA

Radunovic 6 – Reattivo tra i pali. Intuisce, ma non para il rigore di Immobile. Non può nulla sulla conclusione di Milinkovic da calcio piazzato.

Rrahmani 6 – Arcigno nei colpi di testa. Ammonito per un tocco con il braccio.

Gunter 6 – Non bada per il sottile. Quando vede le brutte, spazza.

Veloso 6 – Gioca fuori ruolo. L’impegno non manca. Ci prova da fuori area. Dall’86’ Lucas s.v.

Faroni 6 – Tanta corsa al servizio della squadra. Rischia grosso nel primo tempo: una sua deviazione stava per finire nella porta di Radunovic. Dall’80’ Dimarco s.v.

Pessina 5,5 – Propositivo. Cerca di non sprecare neanche un pallone. Sfortunato: devia il calcio di punizione di Milinkovic nella propria porta.

Amrabat 6 – Fa legna nel mezzo e imposta. Spiazza Strakosha dal dischetto. Cinico.

Lazovic 5 – Meno brillante del solito. Forse risente del caldo. Interviene in maniera scomposta su Immobile con ginocchio e braccio: per Volpi, dopo aver consultato il Var, è rigore. Prova a rifarsi nella ripresa.

Zaccagni 6,5 – Gioca per i compagni. Arriva poche volte al tiro. Si guadagna il penalty, soffiando il pallone a Luiz Felipe. Dal 68’ Salcedo 5,5 – Strakosha gli nega la gioia della rete..

Eysseric 5,5 – Mette dentro un paio di cross, che non creano problemi alla retroguardia laziale. Concede il calcio piazzato dai 25 metri da cui nasce il gol di Milinkovic. Dall’86’ Stepinski s.v.

Borini 5,5 – Spina nel fianco in avvio. Concretizza poco. Nella ripresa mette alla prova i riflessi di Strakosha. Dal 68’ Di Carmine 5,5 – Non entra nel vivo del match.

All.: Juric 6 – La sua squadra ha le idee chiare ed è ben messa in campo.

LAZIO

Strakosha 7 – Si fa sentire con la difesa. Sicuro sulle conclusioni da fuori area.

Patric 6 – Si limita al compito. Sulle diagonali difensiva potrebbe fare di più. Nel complesso concreto. Dal 65’ Vavro 6 – Pochi minuti, ma massimo attenzione.

Luiz Felipe 5,5 – Nei colpi di testa non ha rivali. Interviene, secondo Volpi, in modo falloso su Zaccagni, che gli ruba il pallone in area. Nella ripresa devia sul palo un cross di Lazovic.

Acerbi 6,5 – Non avrebbe dovuto giocare e alla fine fornisce un’altra prestazione di qualità sul centro-sinistra. Sfiora il gol nella ripresa.

Marusic 6,5 – Il problema alla caviglia non lo condiziona più di tanto. Corre tanto, soprattutto nel primo tempo. Dall’87’ Armini s.v.

Milinkovic 7 – Spizza il pallone di testa sui lanci lunghi della difesa. Fa valere il fisico. Battibecca con Juric per un intervento di Parolo su Rrahmani. Segna su calcio di punizione, aiutato da una deviazione della barriera. Dall’87’ A. Anderson s.v.

Parolo 6 – Si dimena con difficoltà tra le maglie gialloblù. Regista.

Luis Alberto 6,5 – Si incarica di battere tutti i calci piazzati. Preferisce sempre la giocata di fino. Spettacolo per gli occhi.

D. Anderson 6 – Attacca e ripiega. Ha voglia di mettersi in mostra e si vede. Dal 65’ Lukaku 6 – Scatta, finta e crossa. Utile alla causa.

Correa 7 – Semina il panico con il pallone tra i piedi. Autore del gol del 3-1. Dal 70’ Caicedo 6 – Raccordo tra centrocampo e attacco nei minuti finali.

Immobile 8,5 – Si danna l’anima alla ricerca del gol. E’ in forma. Si procura e realizza i due rigori. Una perla il gol del momento 4-1. Bomber di razza.

All.: Inzaghi 7 – Un tenore a bordo campo. Le sue urla riecheggiano per tutto il Bentegodi. La sua squadra esprime un bel calcio.

Arbitro Volpi 6 – Gara in controllo per tutti i 90 minuti. Punisce con il rigore l’ingenuità di Luiz Felipe che interviene in area su Zaccagni dopo aver perso il pallone. Decisione generosa. Giusti i due penalty assegnati alla Lazio per i falli su Immobile prima di Lazovic e poi di Radunovic.

TABELLINO

Verona-Lazio 1-5

VERONA (3-4-3): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Veloso (dall’86’ Lucas); Faroni (dall’80’ Dimarco), Pessina, Amrabat, Lazovic; Zaccagni (dal 68’ Salcedo), Eysseric (dall’86’ Stepinski), Borini (dal 68’ Di Carmine). All.: Juric.

A disposizione: Silvestri, Berardi, Badu, Terracciano.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (dal 65’ Vavro), Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (dall’87’ Armini), Milinkovic-Savic (dall’87’ A. Anderson), Parolo, Luis Alberto, D. Anderson (dal 65’ Lukaku); Correa (dal 70’ Caicedo), Immobile. All.: Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Falbo, Jony, Adekanye, Caicedo, Cataldi.

Reti: Rig. 38’ Amrabat (V), Rig. 45’ Immobile (L), 56’ Milinkovic (L), 63’ Correa (L)

Note: Ammoniti: Rrahmani (V), Marusic (L), Strakosha (L)