La telenovela legata al futuro di Arkadiusz Milik potrebbe concludersi con un trasferimento alla Juventus del polacco. Indizio dai bookmakers

La Juventus va a caccia di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è Arkadiusz Milik, che piace molto a Maurizio Sarri che lo ha già allenato proprio ai tempi di Napoli. Come anticipato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it, infatti, il club di Agnelli resta ancora in pole per l’ex Ajax anche se l’elevata valutazione di De Laurentiis resta l’ostacolo da superare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Milik in stallo per Bernardeschi. La Roma ci pensa

Intanto arrivano anche dai bookmakers segnali importanti sul futuro del bomber polacco che a Napoli sta vivendo un finale da separato in casa. Come sottolineato da ‘Agipronews’ manca ancora l’accordo con il club azzurro, ma l’intesa raggiunta tra Juve e Milik potrebbe presto indirizzare il ragazzo verso Torino. A confermarlo anche i quotisti ‘Snai’ che hanno chiuso le scommesse sulla prossima squadra del polacco, che fino a qualche giorno fa vedeva tra i bianconeri e l’Atletico Madrid. La quota della squadra di Sarri aveva oscillato tra quota 4,00 e 1,75 mentre per gli spagnoli si era arrivati a 2,25. Il duello però secondo gli analisti sarà vinto dalla Juventus.

