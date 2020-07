Il calciomercato Napoli e Roma ragionano sul maxi affare per Under, non solo Milik per i giallorossi; novità anche su Ospina

Calciomercato.it lo ha anticipato tempo fa: il Napoli punta Under della Roma. Considerato ideale per le idee di Gattuso, il giocatore piace ormai da anni a Giuntoli, che lo trattò già prima che andasse alla Roma. La prossima sessione di mercato, però, può essere quella giusta per portarlo all’ombra del Vesuvio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, agente Under conferma le anticipazioni di CM.IT

Calciomercato Roma, non solo Milik: Ospina per Under

Come già spiegato in esclusiva da CM.IT, durante i contatti con la Roma il Napoli propose anche Ospina come eventuale contropartita per Under. Così, conferma il ‘Corriere dello Sport’, il portiere colombiano al momento sembra il principale giocatore coinvolto nel possibile maxi affare. Ai giallorossi piace anche Milik, che attende novità sull’affare con la Juve e rientrerebbe in un valzer di bomber solo con la partenza di Dzeko, per il quale non mancano gli interessi. Intanto, i contatti tra Napoli e Roma sarebbero frequenti: gli azzurri vogliono Under e stanno lavorando per prenderlo. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Milik | Colpaccio da 50 milioni e beffa Inter!