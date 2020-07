L’Inter è alla ricerca di un secondo portiere affidabile, torna di moda il nome di Salvatore Sirigu, intenzionato a lasciare il Torino a fine stagione

In casa Torino è pronta una vera rivoluzione che riguarderà tutti i reparti. Urbano Cairo è intenzionato a cambiare volto alla squadra dopo l’annata deludente. Saranno in tanti a partire e dopo anni ad altissimo livello potrebbe farlo anche Salvatore Sirigu. L’estremo difensore – come riporta La Stampa – sarebbe deluso delle promesse mancata. I granata vorrebbero provare a convincerlo ma non sarà facile.

In Serie A le squadre che lo accoglierebbero a braccia aperte sono diverse, a partire – ad esempio dall’Inter che è alla ricerca di un estremo difensore di sicuro affidamento da affiancare ad Handanovic.

A Milano potrebbe trovare sistemazione anche in rossonero solo se Donnarumma non dovesse rinnovare, ipotesi questa al momento da escludere.

Ma attenzione alla pista che potrebbe portarlo nella Capitale: Strakosha ha diverse richieste e in caso di cessione, Sirigu potrebbe essere l’idea giusta. Pau Lopez a Roma ha fatto discutere non poco ma ad oggi non vanno registrate offerte ufficiali ai giallorossi.

