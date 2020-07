Per il futuro di Cengiz Under si profila un addio alla Roma: confermato l’interesse della Juventus qualora dovesse andare via Douglas Costa

Cengiz Under sembra destinato a lasciare la Roma alla riapertura del calciomercato. L’attaccante turco è un obiettivo del Napoli, che lo ha individuato come possibile erede di Callejon, e piace anche al Borussia Dortmund. Come raccontato da Calciomercato.it, anche la Juventus è interessata a lui. Sulle pagine de ‘ilmessagero.it’ confermano l’interesse dei bianconeri per l’attaccante giallorosso. In particolare Paratici lo avrebbe individuato come erede di Douglas Costa.

Il futuro del brasiliano è in bilico, complice anche i tantissimi infortuni che gli hanno impedito quest’anno di avere continuità di presenze in campo e prestazioni. Una situazione che potrebbe spingere la Juventus ad ascoltare eventuali offerte per l’ex Bayern Monaco. In quel caso, i bianconeri si indirizzerebbero decisi su Under che è però uno degli obiettivi caldi anche del Napoli. Gli azzurri nelle scorse settimane hanno avuto un incontro con la Roma che non è servito però per avvicinare le parti. No dei giallorossi a contropartite tecniche e valutazione di 30 milioni giudicata troppo alta dai partenopei.