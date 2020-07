Stando a ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla Juventus l’ingaggio di Koulibaly dal Napoli per rinforzare la difesa

Cristiano Ronaldo detta le linee guida del mercato della Juventus. CR7 avrebbe chiesto un massiccio rafforzamento per la prossima stagione per puntare sopratutto alla Champions League, se anche quest’anno dovesse sfuggire ai bianconeri l’obiettivo europeo. Il fuoriclasse portoghese – stando al portale ‘Don Balon’ – avrebbe suggerito un grosso investimento soprattutto nel reparto difensivo. A preoccupare Ronaldo le condizioni di Chiellini e le prestazioni altalenanti di de Ligt, soprattutto nella prima fase di stagione.

Juventus, caccia a Koulibaly: è nei desideri di Ronaldo

Il primo nome sulla lista dell’ex Real Madrid sarebbe Kalidou Koulibaly, baluardo della retroguardia del Napoli. La Juventus, attraverso le operazioni in uscita, potrebbe raccogliere un bel tesoretto e avanzare un’offerta da circa 100 milioni di euro al sodalizio di De Laurentiis. Koulibaly, non è un mistero, piace anche alle big inglesi in particolare a Manchester City e Liverpool. Inoltre, Cristiano Ronaldo starebbe spingendo pure per l’arrivo di un bomber di livello internazionale in attacco al posto di Higuain.

