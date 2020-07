Affare Zaniolo meno complicato per la Juventus, che punta anche Chiesa; le ultime sulle mosse di Paratici

Due gioielli italiani per l’attacco della Juventus. Paratici prepara un futuro con più giovani per la rosa bianconera e punta Federico Chiesa della Fiorentina e Nicolò Zaniolo della Roma. Per uno dei due potrebbe partire l’assalto nella prossima sessione di calciomercato, più difficile invece che approdino entrambi a Torino: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Chiesa o Zaniolo: le ultime

Rispetto a Chiesa (valutato circa 70 milioni di euro), l’affare Zaniolo, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe meno complicato per due motivi: gli ottimi rapporti tra Paratici e Guido Fienga e il bisogno di realizzare plusvalenze da parte di Pallotta. Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma rifiuta offerte inferiori ai 70 milioni di euro per Zaniolo, attualmente blindato fino al 2024. I giallorossi non hanno fretta di assecondare la sua voglia di rinnovo e vogliono tenerlo almeno un’altra stagione, programma condiviso dallo stesso talento. Per arrivare a uno dei due calciatori, la Juve potrebbe proporre alcune contropartite: Cristian Romero e Luca Pellegrini tra i nomi caldi.

