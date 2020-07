Calciomercato Roma, il nuovo messaggio di Zaniolo sui social

Calciomercato Roma, Nicolò Zaniolo ancora molto attivo sui social network: il messaggio del giallorosso con il post su Instagram

In casa Roma, tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Le critiche ricevute da Fonseca contro il Verona hanno riacceso le voci di mercato. Zaniolo vuole comunque restare alla Roma, come spiegato dalla nostra redazione, e qualsiasi discorso verrà rinviato al termine della stagione. Il giocatore è comunque tornato in campo dopo l’assenza contro l’Inter, siglando un grandissimo gol nel finale di partita con la Spal. Su Instagram, social dove è molto attivo, Zaniolo ha pubblicato un nuovo post, che sembra piuttosto esemplificativo dei suoi progetti futuri. Una didascalia scarna, dal titolo ‘Roma’, con un montaggio di lui stesso insieme ai principali monumenti della Capitale. Al momento, dunque, nonostante il pressing di squadre come Juventus, Inter e Tottenham, la maglia giallorossa per lui appare come una seconda pelle.