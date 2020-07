Napoli, infortunio Manolas | Il comunicato UFFICIALE

Ecco le condizioni di Kostas Manolas in vista della decisiva partita di Champions League contro il Barcellona: presenza a forte rischio

Il Napoli ha reso noto l’esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Kostas Manolas dopo l’infortunio subito sabato contro il Sassuolo. Il club azzurro fa sapere che il greco “si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”. Come anticipato da Calciomercato.it, Manolas è in forte dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona, in programma il prossimo 8 agosto. Con ogni probabilità l’ex Roma sarà dunque costretto a saltare la decisiva sfida contro Messi e compagni. Si attendono ulteriori aggiornamenti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Milik in stallo per Bernardeschi | La Roma ci pensa: ultime CM.IT

Calciomercato Napoli, colpo Osimhen tra ‘paura’ e smentite | Annuncio del Lille