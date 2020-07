Colpo Osimhen tra ‘paura’ e smentite per il calciomercato Napoli, annuncio del presidente del Lille

Il Napoli stringe per Osimhen e attende l’annuncio. L’affare col Lille è alla stretta finale, nonostante alcune indiscrezioni di ‘Tuttosport’ stamane abbiano impaurito i tifosi: corteggiatissimo anche all’estero, infatti, l’attaccante avrebbe ricevuto un’offerta del West Ham che starebbe valutando, notizia smentita all’amico-giornalista Oma Akatugba, che ha parlato di “grossa bugia”. Intanto, a confermare l’imminente chiusura è stato anche il presidente del Lille Gerard Lopez: “Il giocatore ha deciso di cambiare agente nel mezzo delle trattative. Abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo – le sue parole a ‘L’Equipe’ riportate da ‘beinsports.com’ – Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. L’affare è in stato avanzato, mancano i dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento”. Clicca qui per ulteriori novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, è fatta per Osimhen: operazione ai dettagli

Calciomercato Napoli, colpo Osimhen: annuncio del Lille

Come anticipato da Calciomercato.it, quindi, Osimhen è sempre più vicino al Napoli. Da trovare la quadra su alcuni aspetti tecnici, come la tempistica sui pagamenti al Lille, mentre col giocatore è tutto definito per un ingaggio da 4 milioni all’anno per 5 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, fatta per Osimhen: “C’è la firma”