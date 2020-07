De Laurentiis ancora al lavoro per strappare il centravanti nigeriano al Lille: le ultime sulla trattativa

La chiusura dell’affare Osimhen è per il Napoli sempre più vicina. Le ultime ore, poi, sono state particolarmente intense. Come è noto, c’è stato un vero e proprio conclave in Francia con i rappresentanti del club azzurro, del Lille e del calciatore. Una riunione iniziata venerdì e che avrà ancora altri step. Perché, di fatto, si tratta di un’operazione chiusa, che questo pomeriggio ha avuto la risoluzione dei dettagli sul contratto del calciatore che potrà, così, partire per le vacanze, per poi aggregarsi al Napoli nel ritiro di Castel Di Sangro.

L’acquisto più costoso della storia: ecco quando arriva

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il Napoli deve ancora trovare la quadra su alcuni aspetti tecnici: in particolare, manca ancora un accordo completo con il Lille sulle date di pagamento, con la normale dilazione del pagamento dei 60 milioni che è stata certificata, manca ancora l’accordo definitivo sulla tempistica. Questo il motivo per il quale manca ancora il tweet che ufficializzi l’affare di De Laurentiis che potrebbe arrivare anche nella giornata di lunedì: nulla che stia mettendo l’affare a rischio. Tutto definito anche con Osimhen: 4 milioni all’anno per 5 anni. Venti milioni che, al lordo, però, non diventano quasi 40, ma poi si riducono ad ‘appena’ 28: gli effetti del Decreto Crescita sono determinanti per consentire la chiusura di certe operazioni. Quindi, considerando anche altri bonus, si parla di un’operazione da poco meno di 100 milioni per De Laurentiis e Victor Osimhen sarà l’acquisto più costoso della storia del club.

