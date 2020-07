Calciomercato Milan, spunta il rinnovo a sorpresa | Le ultime

Spunta il rinnovo a sorpresa per il calciomercato Milan; le ultime

Non solo Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Dopo l’ottimo finale di stagione, il Milan ragiona anche sul rinnovo di Jack Bonaventura, esperto centrocampista offensivo in scadenza a fine stagione e ormai da tempo al centro di svariate indiscrezioni di calciomercato. Spuntano infatti novità sulle mosse di Gazidis: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Milan, rinnovo Bonaventura: le ultime

Gradito da Pioli e Maldini, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Bonaventura potrebbe restare a sorpresa firmando il rinnovo col Milan. Considerate le sue doti e le ottime prestazioni recenti, infatti, Gazidis potrebbe aver cambiato idea sul suo destino. Il giocatore, dal canto suo, non chiuderà la porta e ascolterà eventuali proposte cntrattuali. Con 2 milioni di euro di ingaggio, la trattativa non parte in discesa, ma decisiva potrà rivelarsi la volontà delle parti. Autore di 4 gol e 4 assist in 30 presenze stagionali, il classe 1989 ha dimostrato di poter dare ancora tanto alla causa milanista. Novità importanti si attendono nelle prossime settimane.

