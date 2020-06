Calciomercato Milan, c’è la fila per Bonaventura

Tutti vogliono Giacomo Bonaventura. Il centrocampista finirà la stagione al Milan per poi sposare un nuovo progetto, che quasi sicuramente sarà in Italia

C’è la fila per Giacomo Bonaventura. L’esperto centrocampista chiuderà la sua avventura al Milan il prossimo 31 agosto. Il rinnovo di ulteriori due mesi, per concludere la stagione, è arrivato ma appare davvero difficile che si vada oltre.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il calciatore nel frattempo, per via dell’assenza di Ibrahimovic, è tornato protagonista in maglia rossonera con due ottime prestazione. Buona la prova contro la Juventus, poi a Lecce è arrivato anche il gol. Finita l’avventura al Milan, Bonaventura proseguirà a giocare quasi certamente in Serie A.

Per il centrocampista italiano c’è davvero la fila. Torino, Lazio, Fiorentina, Roma e Napoli avrebbero chiesto informazioni sull’ex Atalanta e stando a quanto riportato da ‘SkySport’, Bonaventura è nel mirino anche del Benevento, che vuole giocare una Serie A da protagonista.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Milan sempre in pressing su Scamacca | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, Rangnick accontentato | Arriva Szoboszlai