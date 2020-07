Genoa-Inter, Marotta: “Messi è fantacalcio. Penalizzati dai calendari”

A pochi minuti da Genoa-Inter è intervenuto Beppe Marotta che ha spento il sogno Messi soffermandosi anche su Sanchez e il calendario

Questa sera l’Inter scenderà in campo contro un Genoa impegnato ancora nella lotta salvezza. Pochi minuti prima del calcio d’inizio ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato Beppe Marotta soffermandosi anche sul mercato: “Sanchez è una situazione anomala, non ancora risolta. La trattativa con lo United continua e speriamo di risolvere il prima possibile. Messi? Parliamo di fantacalcio. Assolutamente non è un obiettivo nostro. Credo che in questo momento messi sia concentrato nel proseguire la propria carriera a Barcellona”.

Marotta si sofferma poi su crescita e calendari: “Se facciamo un’analisi del nostro cammino, siamo contenti. Dobbiamo essere onesti nel riconoscere la crescita che abbiamo avuto. Fino ad oggi dobbiamo essere contenti non accontentandoci. Nel discorso dei calendari in realtà siamo stati penalizzati, è un dato concreto. Era difficile coniugare le varie esigenze, non voglio biasimare il comportamento della lega, è tutto di stimolo per proseguire con maggiore attenzione. Nel calcio anche i particolari fanno spesso la differenza”.

