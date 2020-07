SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Inter, sogno Messi | Il parere dei tifosi

Il nome di Messi infiamma l’estate dell’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta. Ma è davvero realizzabile o resterà soltanto una grande suggestione? Ecco il parere dei tifosi

Attraverso un sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, i tifosi dell’Inter e non solo hanno parlato della suggestione di un arrivo di Lionel Messi in nerazzurro. A spuntarla, con il 60% delle preferenze, è stata l’eventualità di una permanenza al Barcellona. Soltanto il 20% invece per l’approdo nella Milano nerazzurra, mentre il ritorno in Argentina riscuote poco meno del 6%. Infine, 14% per un’altra meta dopo il possibile addio al Barcellona.

🔥#Inter, sogno #Messi: sarà possibile un giorno vederlo in #SerieA con i nerazzurri? VOTA e RT ⚡️ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 25, 2020

