Calciomercato Milan, il messaggio di Ibrahimovic: “Mi sto solo scaldando”

Milan, il chiaro messaggio di Ibrahimovic su Instagram: “Mi sto solo scaldando”. Il ritiro, per lo svedese, sembra una strada non percorribile

“Quindi credete che io sia finito? Che la mia carriera terminerà presto? Non mi conoscete”. Sono le prime parole del video che Zlatan Ibrahimovic ha deciso di postare sul proprio account Instagram. Lo svedese, il cui contratto con il Milan scade a fine agosto, potrebbe restare in rossonero. Un suo addio, con Ralf Rangnick in panchina, sarebbe stato alquanto probabile, ma la conferma di Stefano Pioli potrebbe cambiare le carte in tavola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

“Qualcuno ha cercato di rompermi, mi hanno solo reso più forte. Qualcuno ha cercato di sfruttarmi, mi hanno solo reso più furbo. Io non sono come voi, sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando”. Un nuovo messaggio dunque da parte dello svedese. Un messaggio che sembra certamente sottolineare come la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo sia sempre più lontana. Parole chiare, che sottolineano come Ibra voglia continuare a giocare. Resterà da vedere se al Milan o altrove. Chiaro che, con la riconferma di Pioli, le chances di continuare a vedere lo svedese in rossonero sono certamente aumentate. Nel frattempo il ds Massara ha fatto capire quanto sia stato importante il suo innesto, anche se ancora non ci sono stati incontri per parlare di una possibile permanenza.

Lo stesso Pioli, al termine della gara di ieri contro l’Atalanta, ha sottolineato come sarebbe ben felice di avere lo svedese a disposizione anche nella prossima stagione.

