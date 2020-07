L’Inter sarebbe vicina all’acquisto di Kevin Zefi, giovanissimo talento dello Shamrock Rovers seguito anche dalla Juventus. I dettagli

Possibile nuovo colpo di calciomercato a sorpresa per l’Inter. Secondo quanto riportato dal ‘The Irish Sun’, il club nerazzurro sarebbe ad un passo da Kevin Zefi, promettente 15enne di proprietà dello Shamrock Rovers del quale si parla già molto bene. L’Inter avrebbe superato la concorrenza della Juventus, anch’essa segnalata sulle tracce del giocatore, e sarebbe così pronta a chiudere l’operazione per assicurarsi il giovanissimo talento irlandese. Si attendono ulteriori conferme. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Moses può restare in Serie A

Calciomercato Juventus, sprint City per il gioiello brasiliano | Le ultime di CM.IT