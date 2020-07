Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly ha parlato questa mattina spaziando dal futuro al prossimo acquisto Victor Osimhen

Si è parlato molto del futuro incerto di Kalidou Koulibaly per il quale come anticipato anche da Calciomercato.it i vertici del Manchester City hanno contattato l’agente nella speranza di portarlo in Premier League, presentando anche una prima offerta ritenuta però troppo bassa. A prendere di petto la situazione ci ha pensato oggi lo stesso centrale senegalese che ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha ammesso: “Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione. Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parleró con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, svolta Koulibaly-City: ora può rinnovare

Koulibaly ha quindi speso due parole anche sul prossimo acquisto Osimhen: “L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo. Porte aperte per lui, vedrá che i tifosi azzurri sono fantastici”.

