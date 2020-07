Calciomercato Napoli, svolta Koulibaly-City: ora può rinnovare

Il Manchester City è andato all’assalto di Kalidou Koulibaly. L’offerta non convince e il difensore senegalese potrebbe persino rinnovare

Come anticipato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it dopo lo sblocco da parte del Tas, i vertici del Manchester City hanno contattato l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, facendo pervenire una prima proposta al Napoli per il cartellino del difensore, ritenuta però ancora troppo bassa. I 60 milioni di euro offerti dal club inglese infatti non bastano e non basteranno per convincere De Laurentiis a cedere il forte senegalese, che ora è in netta ripresa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per questo motivo, secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ non è da escludere un nuovo avvicinamento tra le parti. Koulibaly al Napoli sta bene e sarebbe felice di proseguire la sua avventura in azzurro. Il tutto però sarebbe inevitabilmente legato ad un prolungamento contrattuale con la società di De Laurentiis con relativo ritocco dell’ingaggio per ricacciare al mittente ogni ipotesi di addio.

