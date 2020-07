Il centrocampista francese ha trovato poco spazio e potrebbe lasciare l’Inter per giocare con maggiore continuità. Il Verona ci pensa, intanto i contatti con Kumbulla proseguono

Inter e Verona potrebbero essere protagoniste sul mercato di nuove trattative dopo gli affari realizzati nelle passate finestre. La dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000 e rivelazione di questa Serie A. Per battere la concorrenza di Lazio e Juventus, l’Inter potrebbe lasciare in prestito per un altro anno il 2001 Salcedo e mettere sul piatto il cartellino di Dimarco, protagonista di una seconda parte di stagione positiva con Juric. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ma secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Verona sarebbe interessato anche ad un altro giocatore nerazzurro. Nelle ultime settimane la dirigenza gialloblu ha messo nel mirino Lucien Agoume, centrocampista 18enne che in nerazzurro sgomita senza trovare spazio. Una stagione in prestito potrebbe farlo crescere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto a Tonali: Inter spiazzata. La strategia di Gazidis

Inter-Fiorentina, Conte: “Il secondo è il primo dei perdenti! Lautaro deve affermarsi”