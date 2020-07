Lautaro Martinez, al centro di voci di mercato, pensa solo all’Inter. A confermarlo le sue dichiarazioni ai microfoni del Matchday Programme

L’Inter di Antonio Conte scenderà in campo questa sera nella sfida di campionato contro la Fiorentina a San Siro. Gara importante per la truppa nerazzurra che deve dare segnali importanti in questo ultimo scorcio di stagione. Su tutti Lautaro Martinez, troppo spesso distratto da voci di mercato relative al Barcellona. Proprio il ‘Toro’ ha parlato nell’intervista pubblicata nel Matchday Programme dell’Inter: “Il calcio è una grande passione che ho ereditato da mio papà. Il mio primo ruolo è stato da difensore: avevo grande attenzione nei confronti del gioco, una caratteristica che ho ancora oggi. Poi un allenatore mi ha spostato in attacco: segnare è la cosa più bella del calcio. Fin da piccolo ho coltivato le mie armi: la concentrazione massima, il non arrendersi, il lasciare tutto sul campo, l’aiutare al massimo i compagni”.

Calciomercato Inter, la concentrazione di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ha poi parlato dei momenti complicati del lockdown e della sua applicazione per quanto concerne il lavoro con l’Inter: “Il lockdown è stato difficile per tutti. Niente è più come prima. Le partite ravvicinate rappresentano un grande sforzo fisico e mentale: è necessario recuperare bene e riposarsi. Conte mi ha dato fiducia: è una cosa importantissima e fondamentale. Ha lavorato sulla mentalità di ognuno di noi. Lo apprezzo tantissimo, ogni giorno ci fa crescere. In campo cerco sempre di dare il 110% per questo club, per tutte le persone che lo amano e per la maglia nerazzurra”.

