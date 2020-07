Non soddisfatto di Kepa, il Chelsea ha messo nel mirino anche Ter Stegen e si è parlato di un possibile scambio con il Barcellona

Letteralmente scatenato sul calciomercato, il Chelsea non ha intenzione di fermarsi ai colpi Ziyech e Werner. Impegnato nella trattativa con il Bayer Leverkusen per Havertz, che ha già dato la sua completa disponibilità ai Blues, il club inglese continua a valutare anche una rivoluzione in porta. Pagato 80 milioni di euro due estati fa, il portiere basco non convince affatto Frank Lampard, che ha chiesto alla sua società di fare uno sforzo importante per un profilo internazionale.

Calciomercato, scambio Ter Stegen-Kepa: le ultime

Secondo ‘The Telegraph’, l’obiettivo principale sarebbe Ter Stegen. Per arrivare al portiere tedesco, i londinesi metterebbero sul piatto un sostanzioso cash e il cartellino di Kepa, ma le trattative non sarebbero ancora iniziate. Stando al ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Barcellona non avrebbe ancora ricevuto nessuna chiamata dall’Inghilterra per uno dei pochi giocatori ritenuti incedibili dalla dirigenza catalana.

