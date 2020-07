Calciomercato Inter, svolta Emerson Palmieri | Le ultime sull’affare

L’Inter sarebbe sempre più vicina ad Emerson Palmieri. Accordo raggiunto con il Chelsea: gli ultimi aggiornamenti

Emerson Palmieri all’Inter, ci siamo. Il laterale del Chelsea è sempre più vicino ai nerazzurri: secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, i due club avrebbero raggiunto un principio d’accordo sui 25 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto. I contatti già avviati, come anticipato da Calciomercato.it, si sarebbero ulteriormente intensificati nelle ultime ore, con gli intermediari che sono al lavoro per chiudere entro breve l’operazione. Inoltre, l’Inter può già contare sul sì del giocatore. Sono dunque ore decisive per il ritorno in Italia di Emerson Palmieri. Si attendono ulteriori sviluppi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

