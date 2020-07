Inter, UFFICIALE: ecco la nuova divisa da trasferta nerazzurra

Inter, il club nerazzurro rende ufficiale la nuova divisa da trasferta per la stagione 2020/2021: confermate le indiscrezioni sul nuovo design a rete

L’Inter ha ufficializzato sui propri canali la nuova maglia da trasferta per la stagione 2020/2021. Confermate le indiscrezioni sul nuovo design a rete, in controtendenza rispetto alle ultime stagioni. Ritorna il bianco come colore dominante, la rete colorata di nerazzurro è un omaggio, come riportato sul sito ufficiale del club, al movimento post modernista della città di Milano negli anni ’80 e sta a simboleggiare la community della metropoli, con uno sguardo aperto al futuro. Scollo a V nerazzurro, pantaloncini e calzettoni bianchi a completare il tutto. Divisa disponibile presso il Nike Store a partire dal 22 luglio.

👕 | MAGLIA Once again Inter and Milano meet at the crossroads. A new path is beginning#MadeOfMilano #AwayKit pic.twitter.com/Ui3aISf8TM — Inter (@Inter) July 20, 2020

