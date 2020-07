SONDAGGIO CM.IT – Inter, clamoroso plebiscito contro Conte

Il tecnico salentino si è lamentato dopo il pareggio contro la Roma per il calendario di Serie A. Ma i tifosi italiani non sono con lui

L’Inter non va oltre il pareggio in casa della Roma e a quattro giornate dalla fine della Serie A concede molto più di un match ball alla Juventus in chiave scudetto. Con una vittoria stasera contro la Lazio, infatti, la squadra di Sarri volerebbe a 8 punti di vantaggio, per di più con lo scontro diretto a favore. Nel post partita Antonio Conte si è lamentato di una corsa scudetto squilibrata dal calendario: in 5 partite su 7 l’Inter ha avuto un giorno di recupero in meno degli avversari. Per la grande maggioranza (quasi 80%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, però, si tratta soltanto di una scusa da parte del tecnico nerazzurro. Soltanto il 20% dei votanti dà ragione all’ex Ct della Nazionale.