Calciomercato: guerra tra il Real e Bale. L’annuncio dell’agente sul futuro

Gareth Bale continua ad essere fuori dai piani del Real Madrid, ma il suo agente Jonathan Barnett insiste: non si muoverà dal club blanco

Gareth Bale è stato tra i protagonisti delle ultime settimane nel Real Madrid, ma ancora una volta per questioni lontanissime dal campo. L’ex Tottenham è stato ripetutamente tenuto fuori da Zidane, come da lui spiegato, per “decisione tecnica”, spingendolo per l’ennesima volta lontano dal Bernabeu.

Una possibilità che il suo agente, Jonathan Barnett, ha voluto negare ai microfoni della ‘BBC’: “Gareth è felice a Madrid, vuole restarci altri due anni. Non si tratta di ‘sopravviere’ all’allenatore, il signor Zidane ha avuto grandi successi, non c’è odio.

Il tecnico non vuole giocare con lui, che si allena quotidianamente e lo fa bene”. Il rappresentante, inoltre, ha spento sul nascere qualsiasi idea di trasferimento temporaneo: “Bale è uno dei migliori al mondo, e i migliori non si muovono in prestito. È un peccato che non stia giocando nel Real Madrid, ma non andrà via”.

