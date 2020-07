Calciomercato Inter, irrompe il Real Madrid su un obiettivo nerazzurro: il piano dei Blancos

L’Inter, dopo aver iniziato il mercato con il grande colpo Hakimi, vorrebbe mettere a segno un grande acquisto a centrocampo. Nel mirino c’è Ngolo Kantè, che il Chelsea può lasciare andare con circa 60 milioni di euro. Ma la beffa per i nerazzurri può arrivare dal Real Madrid. Secondo ‘Don Balon’, infatti, Zidane chiede a Florentino Perez uno sforzo notevole per arrivare al centrocampista francese. Il colpo potrebbe sostanzialmente essere ‘pagato’ proprio dall’incasso ricevuto dai nerazzurri per Hakimi, oltre a qualche altra cessione come quelle di Mariano Diaz e Mayoral. Si tratterebbe di una vera e propria beffa per l’Inter, che a questo punto attende le mosse del Real, che appare in pole per l’affare. Qualora Perez non fosse convinto nell’affondo su Kantè, ci sarebbero nuove chances.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, tegola Conte: operazione e stagione finita!

Calciomercato Inter, colpo alla Eriksen | Prezzo stracciato: Juve ko