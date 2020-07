Guardiola e il Manchester City preparano l’assalto per Lautaro Martinez. Possibile inserimento nell’affare di Gabriel Jesus

Tra il Barcellona e l’Inter s’inserisce prepotentemente il Manchester City. Gli inglesi tirano un sospiro di sollievo per l’annullamento della squalifica in Europa e vanno all’assalto di Lautaro Martinez. Pep Guardiola avrebbe individuato nel ‘Toro’ il sostituto ideale di Aguero, quest’ultimo in scadenza nel 2021 e destinato a lasciare la prossima estate i ‘Citizens’.

Calciomercato Inter, Guardiola sacrifica Gabriel Jesus per Lautaro

Stando a ‘Tuttosport’ il City potrebbe mettere sul piatto un assegno da 100 milioni di euro per strappare Lautaro a Inter e Barça, o inserire nell’operazione con i nerazzurri alcune contropartite. In questo scenario potrebbero farsi largo due opzioni: il terzino sinistro Angelino attualmente in prestito al Lipsia, o Gabriel Jesus. Il brasiliano è da tempo nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione e con l’eventuale arrivo di Lautaro Martinez potrebbe avere meno spazio nell’undici di Guardiola. Il nazionale verdeoro è stato più volte accostato anche alla Juventus in Italia. Decisiva sarà comunque la volontà di Lautaro che ‘flirta’ da tempo con il Barcellona e l’amico Messi, con il club blaugrana che gli avrebbe promesso un ingaggio da 10 milioni all’anno.

