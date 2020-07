Calciomercato Inter, Don Balon lancia la bomba | Eriksen via gratis

Christian Eriksen è arrivato a gennaio per far fare il salto di qualità definitivo all’Inter ma le cose non stanno andando come sperato. In passato piaceva al Real Madrid che potrebbe tornare alla carica

Lo scorso mercato di gennaio l’Inter è riuscita a bruciare la concorrenza andando a prelevare dal Tottenham Christian Eriksen pochi mesi prima della naturale scadenza contrattuale. Un colpo stellare che avrebbe dovuto dare una marcia in più al centrocampo nerazzurro. Ciononostante il fantasista danese ha incontrato molte più difficoltà del previsto ed è finito gradualmente indietro nelle gerarchie di Antonio Conte che gli sta regalando sempre meno minuti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Inter, ipotesi prestito per Eriksen: c’è il Real Madrid

Una situazione che piace ben poco all’ex stella del Tottenham che prima del trasferimento a Milano era finito anche nel mirino del Real Madrid, che ora potrebbe tornare alla carica. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ il ragazzo avrebbe chiesto una soluzione a Conte in quanto vorrebbe esprimersi con continuità in particolar modo nell’anno degli Europei. A 28 anni e nel meglio della propria carriera Eriksen non sembra intenzionato a perdere tempo e qualora le cose non migliorassero potrebbe anche cambiare aria con il Madrid pronto ad accoglierlo dopo esserci andati vicini nei mesi scorsi. Stando alla testata spagnola la destinazione sarebbe anche particolarmente gradita al danese che vorrebbe vestirsi di bianco. L’aiuto potrebbe arrivare dalla stessa società nerazzurra che andrebbe a chiudere lo spazio residuo di Eriksen con il possibile arrivo di Sandro Tonali, sempre più vicino col passare delle settimane. Dal canto suo la società spagnola sarebbe disposta ad accogliere Eriksen ma solamente a titolo gratuito con l’Inter che con un prestito biennale si libererebbe in un colpo solo del pesante ingaggio dell’ex centrocampista del Tottenham.

