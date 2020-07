Napoli, conferme dall’Inghilterra: contatti col Manchester City per Koulibaly

Trovano conferme le indiscrezioni di Calciomercato.it: il Manchester City vuole Koulibaly e ci sono già stati contatti tra le dirigenze per il centrale senegalese.

Il Manchester City punta forte su Kalidou Koulibaly. L’indiscrezione lanciata ieri da Calciomercato.it, trova importanti conferme in Inghilterra. Secondo ‘Sky Sport News’, infatti, i Citizens hanno intenzione di rinforzare la loro difesa proprio col senegalese, che il Napoli metterebbe sul mercato per finanziare l’oneroso acquisto di Osimhen.

Oltremanica confermano “contatti importanti” tra le dirigenze e la volontà di mandarli avanti per tentare di trovare un accordo. Per ora, come anticipato dalla nostra redazione, la proposta degli inglesi è stata reputata troppo bassa dalla dirigenza partenopea. Tra gli obiettivi di Guardiola c’è, inoltre, David Alaba, che è anche nel mirino dell’Inter e potrebbe però preferire un trasferimento in Spagna.

