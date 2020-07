Kalidou Koulibaly parla del suo futuro. Messaggio al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ecco le dichiarazioni del difensore

Tiene banco in casa Napoli anche la situazione legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Il forte difensore senegalese è in scadenza di contratto nel 2023 ma costantemente accostato a diverse big europee. Il 29enne ha parlato così del proprio futuro a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sento dire che andrò via, ma qui sto bene, non capisco perché si debba parlare di calciomercato quando non c’è niente all’orizzonte. Non ho mai parlato con la società per andare via. Se dobbiamo trovare una soluzione la troveremo, ma io non ho mai parlato di mercato. Sono al 100% del Napoli e mi dà fastidio essere accostato ogni giorno a questo o a quel club europeo”.

Messaggio, infine, al presidente De Laurentiis: “Vedremo cosa deciderà il presidente, se mi proporrà il prolungamento del contratto, cosa che mi permetterebbe di concludere qui la carriera”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, annuncio di Zielinski sul rinnovo

Napoli, De Laurentiis paga altri due mesi: le ultime di CM.IT