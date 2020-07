Calciomercato Milan, colpo Schick: l’agente vota Rangnick

Parla l’agente di Patrick Schick, Pavel Paska. L’attaccante ceco in questi ultimi giorni è stato accostato al Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Il Lipsia alla fine non ha riscattato Patrick Schick. L’attaccante ceco, autore di una buona stagione con la maglia del club tedesco, sembrava poter rimanere in Germania ma la crisi economica che ha colpito il calcio per via dell’emergenza coronavirus, ha portato il Lipsia a rivedere i piani. Piani, che al momento non prevedono il riscatto da Schick per 29 milioni di euro.

Difficile una permanenza dell’ex attaccante della Sampdoria nella Capitale, la Roma vuole monetizzare e potrebbe farlo, cedendolo al Bayer Leverkusen. Il centravanti in questi giorni, inoltre, è stato accostato anche al Milan, che salvo clamorosi colpi di scena ripartirà da Ralf Rangnick.

In merito all’ipotesi rossonera, il procuratore di Schick, Pavel Paska, si è così espresso: “Non ho informazioni in merito – esordisce l’agente ai microfoni di ‘iDNES.cz’ – Tuttavia, se Ralf Rangnick dovesse allenare lì… Rangnick conosce molto bene Patrick ed era una delle persone che lo volevano davvero a Lipsia”.

