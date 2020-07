Arthur non basta, la Juventus vuole un altro centrocampista in vista della prossima stagione e il nome di Thiago Alcantara non passa di moda

Si susseguono senza soluzione di continuità le indiscrezioni relative al futuro di Thiago Alcantara. Il nazionale spagnolo si è reso protagonista nelle scorse settimane di un dietrofront improvviso sul tema rinnovo e sembra ormai destinato a lasciare il Bayern Monaco. Sulle sue tracce, come è noto, c’è da tempi non sospetti la Juventus, ma il club bianconero deve vedersela con una concorrenza agguerrita. Come se non bastasse già la corte serrata del Liverpool e di Jurgen Klopp, all’orizzonte appare ora un’altra squadra inglese.

Calciomercato Juventus, derby d’Inghilterra per Thiago

Secondo la ‘Bild’, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe da registrare un prepotente ritorno di fiamma del Manchester United per l’ex centrocampista del Barcellona. Affascinato dall’ipotesi Premier League, il ventinovenne ha avuto più di un contatto con Klopp, che si è messo in posizione di vantaggio rispetto alle altre squadre.

