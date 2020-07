Lautaro Martinez sarebbe pronto a forzare la mano per lasciare l’Inter e accasarsi al Barcellona: lo afferma Mundo Deportivo.

In Spagna non hanno dubbi: Lautaro Martinez pensa solo al Barcellona, “non vuole perdere questo treno perché certe opportunità non si presentano due volte” Lo afferma ‘Mundo Deportivo’, secondo il quale il giocatore, oltre all’ambizione di voler giocare con Messi, sente arrivato il momento di dare un passo avanti nella sua carriera, tecnico ed economico (visto che arriverebbe a percepire quasi cinque volte il suo attuale stipendio).

Inter, Lautaro spingerà per il Barcellona: le ultime

Il club catalano, nonostante le dichiarazioni di Beppe Marotta continuino a blindare l’ex Racing, è assolutamente certo di avere in tasca la volontà del calciatore, che sarebbe addirittura disposto a forzare la mano con Conte e Zhang per l’addio. Secondo la testata iberica, il giocatore lo farebbe “senza esitazioni”, e a quel punto l’amministratore delegato dovrebbe mantenere la parola data pubblicamente: “Se Lautaro ci chiedesse di andar via, cosa che non è mai accaduta, valuteremmo le proposte sul tavolo”.

C’è di più: i dirigenti ‘culé’ reputano le parole di Marotta “una scusa per giustificare la sua posizione quando l’affare si farà”, poichè “nessuno vuole tenersi in casa un calciatore scontento”. La telenovela continua.

