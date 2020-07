Senza la squalifica dalle coppe europee, il Manchester City di Guardiola darà l’assalto a Lautaro e Koulibaly nella finestra di mercato estiva

Il Manchester City ‘graziato’ dal TAS. Ieri l’ufficialità della revoca della squalifica biennale per le coppe europee dei ‘Citizens’, che giocheranno regolarmente la prossima Champions League. Una decisione che avrà dei risvolti importanti anche sul mercato, con Guardiola che blinderà i propri gioielli a Manchester e darà l’assalto a nuovi top player per rinforzare ulteriormente la rosa a sua disposizione.

Il City “graziato” vuole costruire una all stars (Abala, Koulibaly, Lautaro e Ferran Torres) e propone un prolungamento di contratto a #Guardiola. Sono un romantico, i trofei li vincono le squadre, non le all stars. Il Psg insegna. — Luigi Guelpa (@LuigiGuelpa) July 14, 2020

Il City potrebbe, dunque, guardare con attenzione anche alla Serie A e in particolare a Lautaro Martinez e Koulibaly. Inter e Napoli chiedono una cifra intorno ai 100 milioni di euro per i propri gioielli, che si aggiungono all’interesse degli inglesi per Alaba e Ferran Torres. L’austriaco del Bayern Monaco (valutato oltre 50 milioni) piace a Inter e Juventus, mentre lo spagnolo in forza al Valencia (prezzo intorno ai 40 milioni) è seguito da tempi non sospetti sempre dai bianconeri. Guardiola vorrebbe costruire un ‘all stars’ in vista della prossima stagione, con il Manchester City che starebbe lavorando per blindare con il rinnovo contrattuale il tecnico catalano oltre il 2021.

