Serie A, UFFICIALE: continua la battaglia con Sky, ma il segnale non sarà staccato

Continua la battaglia legale tra Serie A e Sky per il pagamento dell’ultima rata dei diritti tv. I club hanno deciso di non staccare il segnale all’emittente.

Continua la battaglia legale tra la Lega Serie A e Sky Sport. Dopo l’assemblea di oggi, però, i club hanno deciso di non sospendere il segnale alla tv nonostante l’ultima rata per il pagamento dei diritti di trasmissione non sia stata ancora versata.

Legalmente era possibile staccare il segnale, ma la lega, in un comunicato, ha spiegato che ciò non avverrà “tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders”, e che ha “dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l’intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano”.

Per quanto riguarda i diritti televisivi proseguirà nelle prossime settimane il lavoro preparatorio del bando per il triennio 2021-2024, altro fronte aperto e fondamentale.

