Lazio in crisi, Immobile attaccato da tifosi e haters sui social. Il bomber penserebbe all’addio ai biancocelesti in estate

Momento difficile per la Lazio in campionato, con la squadra di Simone Inzaghi dopo il nuovo ko contro il Sassuolo ha alzato bandiera bianca per la corsa scudetto. Nel mirino dei tifosi c’è anche Ciro Immobile, che ha risposto duramente agli attacchi social degli haters che avevano coinvolto anche la moglie Jessica. Il bomber napoletano è rimasto scosso dalla situazione, con Inzaghi e Tare che lo hanno confortato e invitato e non mollare come riferisce stamane il quotidiano ‘Repubblica’.

Immobile avrebbe dei dubbi sul futuro e la permanenza in biancoceleste, uno scenario però che la Lazio al momento non prenderebbe in considerazione malgrado le attenzioni per il centravanti dalla Premier League e dal Napoli. E la stessa dirigenza laziale, con il patron Lotito in testa, non avrebbero cambiato idea sul rinnovo e il nuovo contratto a vita per l’attaccante, capocannoniere attuale della Serie A con 29 reti.

