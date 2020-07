Juventus, ottime notizie per Sarri: Demiral torna a lavorare in gruppo

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo il pari con l’Atalanta. Oggi Merih Demiral ha lavorato col gruppo: il difensore ha superato l’infortunio al ginocchio di gennaio.

La Juventus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio con l’Atalanta di ieri sera, che la avvicina al suo nono scudetto consecutivo. Tra tre giorni, gli uomini di Sarri sfideranno un Sassuolo in gran forma in trasferta, e oggi il gruppo si è diviso in due.

Lavoro di recupero e palestra per i giocatori scesi in campo contro la Dea, allenamento sul campo con lavoro tecnico, possesso palla e partitella per il resto della squadra. Il tecnico juventino può sorridere: oggi ha lavorato in gruppo anche Merih Demiral, che sta superando il brutto infortunio al ginocchio subito a gennaio contro la Roma. Domani, la Juventus si allenerà ancora di mattina.

