Coronavirus, buone notizie dal Parma: tutti negativi i test di oggi

Dopo il caso di positività riscontrato ieri, oggi sono risultati tutti negativi i test molecolari effettuati dal Parma, che sfiderà regolarmente il Bologna.

Buone notizie in casa Parma. Dopo il caso di positività registrato ieri (non si trattava di un calciatore e la persona era asintomatica), il club ducale ha comunicato che oggi, in osservanza ai protocolli ministeriali, è stato effettuato un nuovo ciclo di test molecolari, nei quali “tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso”.

Nessuna modifica, quindi, al programma di oggi: la squadra allenata da D’Aversa oggi pomeriggio partirà dal ritiro di Collecchio per recarsi allo Stadio Tardini, dove sfiderà il Bologna di Mihajlovic.

