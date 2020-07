Tre giorni dopo la partita con la Roma e alla vigilia della sfida col Bologna, il Parma ha reso noto che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19

Allarme in casa Parma, non solo in campo. A Roma mercoledì sera è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, con tanto di polemiche, e la squadra di D’Aversa attendeva con impazienza la sfida di domani contro il Bologna per reagire. Alla vigilia del match del Tardini, però, il club ducale ha annunciato che un componente del gruppo squadra, ma non un calciatore, è risultato positivo al Covid-19. Subito i gialloblù hanno effettuato i test anche a tutto il resto della squadra, che però fortunatamente è risultata negativa. Tutto il gruppo squadra è entrato in isolamento, ma prosegue l’attività sportiva: avanti gli allenamenti. Uscirà dall’isolamento solo per le partite ufficiali.



Parma, un positivo al Covid ma non è un calciatore: col Bologna si può giocare

Ecco il comunicato: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.